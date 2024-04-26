Дело о групповом изнасиловании в Петрозаводске раскрыли через 31 год

Петрозаводчанина будут судить за жестокое преступление, которое он с другими мужчинами совершил 31 год назад. В октябре 1992 года они в подвале дома на улице Калинина в карельской столице избили и изнасиловали 20-летнюю девушку, сообщили в СУ СКР по региону.

Мужчин было пятеро, они надругались над своей жертвой и скрылись. Тогда найти их и наказать не удалось. Но в прошлом году к этому делу вновь вернулись и нашли человека, который дал значимые показания.

Благодаря этому вышли на подозреваемого – 59-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он признал свою вину и рассказал, что 31 год назад с приятелем из Карелии и еще тремя мужчинами из Пензы были пьяны и в подвале надругались над девушкой.

Второй участник преступления за эти годы скончался. Уголовное дело в отношении приезжих из Пензы выделили в отдельное производство, их личности пытаются установить.

Дело по обвинению петрозаводчанина в совершении тяжкого преступления уже передали в суд. // фото: freepik.com