Под окнами общежития в Петрозаводске нашли мертвого юношу

Под окнами общежития ПетрГУ на улице Ломоносова в Петрозаводске найдено тело 19-летнего юноши. Об этом сообщает ИА «Республика».

По данным источника, молодой человек мог свести счеты с жизнью. Перед произошедшим он оставил прощальный пост на своей странице в соцсети.

На месте трагедии работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Напомним, ранее стало известно о том, что в общежитии произошел пожар. Огонь ликвидировали довольно быстро. // Фото: «Карельский дворик»