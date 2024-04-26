Пропавшего петрозаводчанина не могут найти 12 дней

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести Дениса Николаевича Барабанова. О нем ничего не известно с 15 апреля, сообщили в МВД Карелии.

С этого момента связь с горожанином 1974 года рождения утрачена.

Он худощавый, ростом 170 сантиметров, над правой бровью есть шрам. Был одет в джинсы черного цвета, синюю спортивную куртку и серые кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении этого человека, просят сообщать по номерам: (814-56)3-29-60, (814-56)3-29-68, 8 911 663 69 20 // фото: МВД Карелии