Коммерсант продавал жителям Карелии сомнительный алкоголь и сигареты

В Беломорске вынесен приговор 45-летнему предпринимателю. Его обвиняли в продаже немаркированной табачной и алкогольной продукции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что коммерсант приобрел, хранил и сбывал покупателям алкоголь и сигареты неясного происхождения. Общая стоимость изъятого товара превысила 1,2 миллиона рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. // Фото СК