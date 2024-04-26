26 апреля 2024, 16:00
Коммерсант продавал жителям Карелии сомнительный алкоголь и сигареты
В Беломорске осужден 45-летний бизнесмен
В Беломорске вынесен приговор 45-летнему предпринимателю. Его обвиняли в продаже немаркированной табачной и алкогольной продукции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
В суде было установлено, что коммерсант приобрел, хранил и сбывал покупателям алкоголь и сигареты неясного происхождения. Общая стоимость изъятого товара превысила 1,2 миллиона рублей.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. // Фото СК