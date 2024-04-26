26 апреля 2024, 15:52
Мощный взрыв прогремел в гостинице Туапсе и начался пожар
Резервуар с газом взорвался в отеле Краснодарского края, на месте ЧП работают спасатели
В отеле под Туапсе Краснодарского края бушует пожар. Также в гостинице прогремел мощный взрыв, передает Telegram-канал Kub Mash.
Видео ЧП распространилось по соцсетям, в кадре - пылающее здание с клубами черного дыма над крышей. Затем слышен сильный грохот, появляется огненный шар.
Предварительно предполагают, что в отеле «Аква Вилла» взорвался резервуар. На месте работают сотрудники МЧС. // фото: скриншот видео