Мощный взрыв прогремел в гостинице Туапсе и начался пожар

В отеле под Туапсе Краснодарского края бушует пожар. Также в гостинице прогремел мощный взрыв, передает Telegram-канал Kub Mash.

Видео ЧП распространилось по соцсетям, в кадре - пылающее здание с клубами черного дыма над крышей. Затем слышен сильный грохот, появляется огненный шар.

Предварительно предполагают, что в отеле «Аква Вилла» взорвался резервуар. На месте работают сотрудники МЧС. // фото: скриншот видео