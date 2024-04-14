14 апреля 2024, 14:21
Неработающие очистные в Заозерье могут стать уголовным делом
Десять лет назад были выделены деньги на сооружения под Петрозаводском, но они до сих пор не работают
Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за неработающих очистных сооружений под Петрозаводском.
В 2014 году в Заозерье по программе «Чистая вода» были выделены деньги на очистные, но объект не подключили к электричеству, и он до сих пор не введен в эксплуатацию. За десять лет на ремонт объекта также расходовали деньги.
Вместе с тем канализация попадает в ручей, оттуда в Логмозеро, а далее в Онежское озеро.
Следователи Карелии начали проверку. Бастрыкин дал указание руководителю Следкома региона Евгению Швецу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. // фото скриншот