Неработающие очистные в Заозерье могут стать уголовным делом

Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за неработающих очистных сооружений под Петрозаводском.

В 2014 году в Заозерье по программе «Чистая вода» были выделены деньги на очистные, но объект не подключили к электричеству, и он до сих пор не введен в эксплуатацию. За десять лет на ремонт объекта также расходовали деньги.

Вместе с тем канализация попадает в ручей, оттуда в Логмозеро, а далее в Онежское озеро.

Следователи Карелии начали проверку. Бастрыкин дал указание руководителю Следкома региона Евгению Швецу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. // фото скриншот