17-летнего сегежанина будут судить за сбыт амфетамина

17-летний подросток из Сегежи предстанет перед судом за сбыт наркотиков. Обвинительное заключение утверждено прокурором Сегежского района и передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Карелии.

Следствие установлено, что в июле 2019 года на территории Сегежи молодой человек незаконно сбыл психотропное вещество – амфетамин – местному жителю за денежное вознаграждение. Преступление было совершено в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», то есть под контролем правоохранительных органов.

«Преступные намерения несовершеннолетним не были доведены до конца, поскольку психотропное вещество было изъято из незаконного оборота»,

– уточняют в прокуратуре

В то же время такое деяние относится к категории предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет. В ходе предварительного расследования вину в совершении преступления несовершеннолетний не признал, оказывал психологическое давление на свидетеля, изобличающего его в совершении преступления.