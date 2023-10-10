Звезду «Папиных дочек» обманули мошенники по стандартной схеме

Злоумышленники выманили деньги у звезды российских сериалов Татьяны Орловой. Актриса призналась журналистам «Пятого канала», что купилась на популярный «развод».

Мошенники забрали все деньги с ее банковской карты. Схема была стандартной: позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка.

Мужчина сказал, что кто-то пытается сделать перевод со счета актрисы. Она продиктовала свои банковские данные и PIN-код карточки.

- Значит, от меня должны были эти деньги уйти. Я не помню. Что-то они говорили, что банк, мошенники, на ваш номер сейчас придет смс. Как обычно,

- рассказала она.

Напомним, Татьяна Орлова сыграла секретаршу Тамару в «Папиных дочках». Она также снималась в сериалах «Одна за всех», «Воронины», «Даешь молодежь!», «Пока цветет папоротник», «Немного не в себе», «Думай как женщина», «Дылды». // фото: omela/www.kino-teatr.ru