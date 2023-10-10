10 октября 2023, 20:41
Микроавтобус съехал в кювет в Беломорском районе
Иномарка перевернулась на трассе в Карелии
На федеральной автодороге «Кола» в Карелии 10 октября перевернулся минивэн. Об улетевшей в кювет иномарке рассказали в группе ОПС по Беломорскому району ВКонтакте.
Авария случилась в 11:11 на 826-м километре трассы. Микроавтобус Fiat Ducato съехал с проезжей части на обочину и перевернулся.
На место ЧП выехали сотрудники пожарной части №61 по охране Беломорска. Они отключили аккумуляторы. // фото: ОПС по Беломорскому району / ВКонтакте