Микроавтобус съехал в кювет в Беломорском районе

На федеральной автодороге «Кола» в Карелии 10 октября перевернулся минивэн. Об улетевшей в кювет иномарке рассказали в группе ОПС по Беломорскому району ВКонтакте.

Авария случилась в 11:11 на 826-м километре трассы. Микроавтобус Fiat Ducato съехал с проезжей части на обочину и перевернулся.

На место ЧП выехали сотрудники пожарной части №61 по охране Беломорска. Они отключили аккумуляторы. // фото: ОПС по Беломорскому району / ВКонтакте