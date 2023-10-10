10 октября 2023, 19:17
Самосвал опрокинулся в Беломорском районе
При разгрузке стройматериалов автомобиль перевернулся
Днем 10 октября в Карелии опрокинулся самосвал. Об аварии рассказали в группе ОПС Беломорского района ВКонтакте.
Сообщение поступило в 13:11, в это время в большегрузе HOWO сработала система «Глонасс». Это случилось при выгрузке строительных материалов.
Пожарные прибыли на место ДТП, отключили АКБ, а потом экскаватор поднял грузовик на дорогу. // фото: ОПС по Беломорскому району / ВКонтакте