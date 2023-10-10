За оскорбление полицейского костомукшанин заплатит больше 100 тысяч

Оскорбившего сотрудника полиции и применившего к нему насилие 44-летнего мужчину осудили в Костомукше. За свои действия он заплатит штраф в сумме более 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в мае этого года, когда подсудимый находился в общественном помещении. Он испортил чужое имущество, мужчину хотели доставить в отдел полиции, чтобы составить протокол.

Однако он отказался пройти вместе с полицейским, публично оскорбил его и применил не опасное для жизни и здоровья насилие. В итоге стал фигурантом уголовного дела и заработал судимость. // фото: СУ СКР по региону