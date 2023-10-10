Десятки тысяч пачек сигарет изъяли у предпринимателя в Карелии

В Пудожском районе пресечена незаконная деятельность 49-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские выяснили, что мужчина покупал немаркированные сигареты в соседнем регионе и продавал их в Пудоже. Всего было изъято 35 тысяч пачек, стоимость которых оценивается в 4 миллиона 200 тысяч рублей.

Экспертам предстоит установить состав незаконной продукции. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann