Пропавший на Сямозере мужчина выжил чудом: выяснились подробности

Стали известны подробности спасения пропавшего 7 октября на Сямозере мужчины. Оказалось, Виктор Юрок выжил буквально чудом, сообщили в правительстве Карелии.

Напомним, он вышел на лодке и не вернулся, спасатели планировали отправиться на поиски 14 октября и рассчитывали обнаружить тело. Однако 10 октября выяснилось, что Виктор жив.

Он в прошлую субботу отправился рыбачить, но начался шторм. Мужчина перестал выходить на связь. Его три дня искали спасатели и волонтеры, но нашли только перевернутую лодку. Естественно, надежда почти растаяла…

Но сегодня утром случилось чудо. Сосед по даче рассказал, что его буквально потянуло туда, где обнаружили лодку. И чутье не подвело: на одном из островов увидел живого Виктора.

Рыбак в ледяной воде смог доплыть до берега. Невероятно, но на острове оказалась рыбачья избушка, а в ней - полбанки варенья. Еще спас костюм «поплавок» - если бы не он, доплыть до берега было бы сложнее. // фото: Длинный берег/ВКонтакте