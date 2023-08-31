Звезда «Универа» станет мамой в четвертый раз

Актриса Мария Кожевникова сообщила о том, что ждет четвертого ребенка. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на страницу артистки в соцсети.

«Делюсь с вами самым заветным, даже многие друзья и знакомые не знают. Наша любовь множится»,

- написала звезда сериала «Универ».

У Кожевниковой и ее супруга уже есть трое детей. Все трое - мальчики. Им от шести до девяти лет. // Фото: freepik.com / Pch.Vector