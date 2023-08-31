Врач перечислил грозящие развитием рака популярные продукты

Эндокринолог Янина Лемешко назвала популярные продукты, употребление которых увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Для профилактики рака врач посоветовала наладить питание. В рационе необходимо увеличить объем белка, клетчатки и правильных жиров.

«Означает ли эта информация, что нужно переходить на куриную грудку с листом салата? Конечно, нет. Но ограничить употребление колбас и сосисок до 500 граммов в неделю и не более 50 граммов в день будет полезно», - сказала она, отметив, что превышение этой нормы повышает риск развития колоректального рака.

Для профилактики рака толстой кишки специалист рекомендовала употреблять в день по 600-800 граммов водянистых овощей, фруктов, ягод и зелени. При этом они могут пройти и термическую обработку. // Фото: unsplash.com / Nrd