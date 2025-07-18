Звенит и не блестит. Названы признаки спелого арбуза

Звук укажет на зрелый арбуз или дыню. При постукивании по кожуре арбуза звук должен быть звонким, при постукивании дыни, наоборот, глухим. Чтобы поточнее определить, какой звук был слышен, можно постучать по нескольким плодам и выбрать более подходящий.

Блеск кожуры также указывает, что арбуз неспелый. На кожуре не должно быть повреждений и трещин. У спелой дыни хвостик будет подсохшим.

Плод также можно понюхать. Эксперт в беседе с «Известиями» рекомендует немного поскрести кожуру арбуза, если появился травянистый запах, то ягода спелая, если никакого аромата нет – арбуз еще не созрел. От дыни не должен исходить такой аромат.

Слишком низкая цена может указывать на перезревший плод, который нужно побыстрее продать. В этом году средняя стоимость арбуза - 100 рублей за килограмм, дыни - 220 рублей.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что несвежие плоды могут привести к проблемам с ЖКТ. © «Петрозаводск говорит»