ЗС РК направило в правительство предложения по поддержке бизнеса

Законодательное собрание Карелии направило в правительство предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба ЗС РК, письмо направлено первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову.

Карельские депутаты предложили ввести частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов за счет средств федерального бюджета. Также парламентарии предлагают предоставить бизнесу льготные, под ставку 0 процентов, рассчитанные на полгода кредиты на выплату зарплаты исходя из фактической зарплаты сотрудников, а не из минимального размера оплаты труда.

Также для физических лиц, занимающихся бизнесом без образования юрлица, предлагается перенести на более поздний период сроки подачи налоговой декларации по НДФЛ и уплаты налога, доначисленного по декларациям.

По мнению депутатов, предложенные меры помогут минимизировать влияние кризисных явлений и окажут поддержку малому и среднему предпринимательству.