11 мая 2024, 09:09
Общество

Зрителей разных возрастов собрал концерт в поселке Карелии

На улице поселка Пряжа состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы

Благотворительный концерт собрал много зрителей разных возрастов. Звучали поздравления, песни. Желающие могли потанцевать под вальсы военных лет.

Несмотря на холод в день 79-летия Великой Победы жители и гости поселка Пряжа пришли на центральную площадь, чтобы вместе вспомнить подвиг народа, поддержать тех, кто сейчас стоит на страже Родины. Люди приходили целыми семьями. Среди зрителей присутствовали ветераны, принимавшие участие в зоне боевых действий на территории других государств.

Душевное мероприятие подготовил Благотворительный фонд «Время» при поддержке "Молодежного центра", центра помощи детям «Солнечный» и администрации Пряжинского района.

«Это наш первый концерт. Волнуемся, чтобы все прошло хорошо», — говорит руководитель фонда «Время» Наталья Данилова.

Фонд «Время» еще совсем юный. В феврале этого года для дружного коллектива настало время добрых начинаний в статусе официально зарегистрированной организации. Идея создания Благотворительного фонда родилась у Евгения Иванова и Валерия Стельмаха год назад. Это случилось в тот трагический день, когда жители поселка Пряжа простились навсегда с земляком, погибшим в зоне спецоперации. Евгений решил, что организует фонд в память о друге и тех, кто вернулся из зоны военного конфликта в цинковом гробу…

Евгений Валерьевич Иванов стал учредителем, а Наталья Валентиновна Данилова – руководителем. У них появились единомышленники, и каждый день команда становится все больше. Закипела работа.

Помощь детям, пожилым и инвалидам, поддержка участников СВО и их родных, не оставить без внимания животных в приютах – список дел немаленький, а планов – еще больше.

«Сразу после праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, мы продолжим работу по всем направлениям. Основная цель — безвозмездная помощь тем, кто нуждается», — пояснила Наталья.

Организаторы праздничного концерта представили разнообразную программу зрителям. Несмотря на пронизывающий холодный ветер, атмосфера праздника была теплой. Все с замиранием сердца слушали искренние и пронзительные песни и стихи, аплодировали, плакали, молчали. Для участников СВО и их родственников звучали слова поддержки. Этот день многие называют «праздником со слезами на глазах». Концерт прошел на одном дыхании, который длился два часа. Благодарные зрители еще долго не хотели расходиться. В этот праздничный день им хотелось быть вместе. //фото: Александр Мельников

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