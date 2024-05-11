Зрителей разных возрастов собрал концерт в поселке Карелии

Благотворительный концерт собрал много зрителей разных возрастов. Звучали поздравления, песни. Желающие могли потанцевать под вальсы военных лет.

Несмотря на холод в день 79-летия Великой Победы жители и гости поселка Пряжа пришли на центральную площадь, чтобы вместе вспомнить подвиг народа, поддержать тех, кто сейчас стоит на страже Родины. Люди приходили целыми семьями. Среди зрителей присутствовали ветераны, принимавшие участие в зоне боевых действий на территории других государств.

Душевное мероприятие подготовил Благотворительный фонд «Время» при поддержке "Молодежного центра", центра помощи детям «Солнечный» и администрации Пряжинского района.

«Это наш первый концерт. Волнуемся, чтобы все прошло хорошо», — говорит руководитель фонда «Время» Наталья Данилова.

Фонд «Время» еще совсем юный. В феврале этого года для дружного коллектива настало время добрых начинаний в статусе официально зарегистрированной организации. Идея создания Благотворительного фонда родилась у Евгения Иванова и Валерия Стельмаха год назад. Это случилось в тот трагический день, когда жители поселка Пряжа простились навсегда с земляком, погибшим в зоне спецоперации. Евгений решил, что организует фонд в память о друге и тех, кто вернулся из зоны военного конфликта в цинковом гробу…

Евгений Валерьевич Иванов стал учредителем, а Наталья Валентиновна Данилова – руководителем. У них появились единомышленники, и каждый день команда становится все больше. Закипела работа.

Помощь детям, пожилым и инвалидам, поддержка участников СВО и их родных, не оставить без внимания животных в приютах – список дел немаленький, а планов – еще больше.

«Сразу после праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, мы продолжим работу по всем направлениям. Основная цель — безвозмездная помощь тем, кто нуждается», — пояснила Наталья.

Организаторы праздничного концерта представили разнообразную программу зрителям. Несмотря на пронизывающий холодный ветер, атмосфера праздника была теплой. Все с замиранием сердца слушали искренние и пронзительные песни и стихи, аплодировали, плакали, молчали. Для участников СВО и их родственников звучали слова поддержки. Этот день многие называют «праздником со слезами на глазах». Концерт прошел на одном дыхании, который длился два часа. Благодарные зрители еще долго не хотели расходиться. В этот праздничный день им хотелось быть вместе. //фото: Александр Мельников