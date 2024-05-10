Отключения электричества пройдут в Петрозаводске и в районах Карелии

На неделе с 13 по 19 мая сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат проводить ремонтные работы на объектах энергетики. В связи с этим ожидаются отключения электричества, сообщает официальный интернет-портал РК.

Так, в разные дни недели электроэнергия будет пропадать в Петрозаводске, Костомукше, в Сегежском округе, а также в Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Сортавальском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском и Кондопожском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Жителей республики просят учитывать эту информацию при планировании своих дел. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev