10 мая 2024, 12:26
Отключения телевещания ожидаются в нескольких районах Карелии
Опубликован график перебоев в работе ТВ в республике на следующую неделю
На неделе с 13 по 19 мая в Карелии ожидаются перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.
По информации РТПЦ, в разные дни недели без телевидения и радио останутся жители Лахденпохьи, а также поселков Пряжа, Рускеала, Ламбасручей и села Святозеро. Подробный график можно посмотреть по ссылке.
Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder