Отключения телевещания ожидаются в нескольких районах Карелии

На неделе с 13 по 19 мая в Карелии ожидаются перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

По информации РТПЦ, в разные дни недели без телевидения и радио останутся жители Лахденпохьи, а также поселков Пряжа, Рускеала, Ламбасручей и села Святозеро. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder