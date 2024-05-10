10 мая 2024, 12:26
Общество

Отключения телевещания ожидаются в нескольких районах Карелии

Опубликован график перебоев в работе ТВ в республике на следующую неделю

На неделе с 13 по 19 мая в Карелии ожидаются перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

По информации РТПЦ, в разные дни недели без телевидения и радио останутся жители Лахденпохьи, а также поселков Пряжа, Рускеала, Ламбасручей и села Святозеро. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder

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Лахденпохья
Пряжа
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ртпц
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