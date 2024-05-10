Господдержка помогает развивать новые точки притяжения в Карелии

Толчком для развития многофункционального туристского комплекса «Белые мосты» в 2022 году стало получение субсидий на создание модульных гостиниц в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». С 2021 по 2023 год ООО «ПТО «Питкяранта» инвестировало в проект 316,7 млн рублей, было создано 52 рабочих места. В сезон же здесь стабильно трудится свыше 60 человек.

Сегодня компания организует не только отдых на территории комплекса, но и водные прогулки и экскурсии на карельские водопады, остров Валаам, путешествия по Ладожским шхерам, множество активностей на свежем воздухе. Разработаны туристские маршруты в районе озера Руокоярви и водопада Юканкоски. Благодаря поддержке Ростуризма на водопадах были организованы смотровые площадки. Посетители «Белых мостов» имеют возможность размещения в гостевых домах, глэмпингах, шатрах, здесь же расположился ресторан.

В данный момент на территории комплекса завершается строительство часовни им. святого Митрофана Воронежского. Открытие уже запланировано на 13 июня этого года – в праздник Вознесения Господня. По словам заместителя гендиректора ООО «ПТО «Питкяранта» Ирины Каковки, согласно материалам архивов ранее на этом месте уже стояла часовня. На ней освящали корабли, построенные на местной верфи. Также в архивах было найдено упоминание найденной здесь иконы Митрофана Воронежского, в честь которого и будет названа новая часовня.

– К сожалению, не осталось ни фотографий, ни картин этой часовни. Новая была спроектирована в карельском стиле и прекрасно вписалась в окружение, – поделилась Ирина Каковка. – Часовня построена на средства меценатов, кто-то помог утварью, кто-то иконой, дополнительными материалами – получилась настоящая соборная история. // Фото: gov.karelia.ru