Зону действия одного дорожного знака продлят в центре Петрозаводска

Остановку автомобилей запретят еще на одном участке улицы в Петрозаводске. Для этого продлят зону действия знака «Остановка запрещена», сообщили в мэрии.

Действие этого дорожного знака будет распространяться вплоть до дома № 9 по улице Андропова. В силу эти изменения вступят 20 ноября.

- Нововведения призваны повысить безопасность пешеходов,

- заявили в городской администрации.

Водителей попросили быть внимательными, руководствоваться положениями ПДД и установленными знаками. // фото: pexels.com, администрация Петрозаводска