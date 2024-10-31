31 октября 2024, 19:19
Общество

Зону действия одного дорожного знака продлят в центре Петрозаводска

Власти карельской столицы анонсировали нововведения для повышения безопасности пешеходов

Остановку автомобилей запретят еще на одном участке улицы в Петрозаводске. Для этого продлят зону действия знака «Остановка запрещена», сообщили в мэрии.

Действие этого дорожного знака будет распространяться вплоть до дома № 9 по улице Андропова. В силу эти изменения вступят 20 ноября.

- Нововведения призваны повысить безопасность пешеходов,

- заявили в городской администрации.

Водителей попросили быть внимательными, руководствоваться положениями ПДД и установленными знаками. // фото: pexels.com, администрация Петрозаводска

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
дорожный знак
остановка запрещена