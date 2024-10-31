Когда стоит рискнуть деньгами, а когда лучше убрать кошелек подальше

Ноябрь — время депрессивное: на улице темно и сыро. Да и настроение соответствует погоде. А если еще и с деньгами проблема, то с таким багажом далеко не уедешь. Как же приумножить свой капитал, как не прогадать с крупной сделкой? Тут пригодятся рекомендации нашего лунного денежного календаря на ноябрь. Благодаря им можно будет правильно распределить свои средства, в нужное время одолжить деньги или дать в долг, .покупать недвижимость, делать инвестиции.

Давать в долг: 4, 8, 10, 13, 14, 20, 21, 25, 28 ноября.

Не давать в долг: 1, 3, 5, 6, 11, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 30 ноября.

Брать в долг: 6, 8, 10, 14, 16, 20, 25, 28, 29 ноября.

Не брать в долг: 1, 3, 11, 15, 18, 19, 22, 23, 27 ноября.

Отдавать долги: 5, 25, 28 ноября.

Не отдавать долги: 3, 11 ноября.

Пересчитывать деньги: 4, 15, 16, 18, 25, 26 ноября.

Покупать кошелек: 7, 8, 10, 14, 16, 22, 23, 24 ноября.

Покупать подарки: 6 ноября.

Открывать вклады, делать инвестиции: 4, 20, 25 ноября.

Делать крупные покупки: 2, 8, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 28, 29 ноября.

Покупать недвижимость: 2, 10, 28 ноября.

Опасаться финансовых потерь: 1, 11, 12, 15, 18, 19, 27 ноября.

Проводить обряды для привлечения финансовой удачи: 3 ноября.

Первая декада

1 ноября. Серьезно подумайте, прежде чем что-либо делать, особенно не стоит брать и давать деньги в долг.

2 ноября. Сегодня минимизируются все риски. Особо удачными оказываются приобретения для дома. Каждая продуманная операция будет успешна.

3 ноября. Проведите обряд на привлечение финансовой удачи: Луна вам в помощь.

4 ноября. Пересчитайте деньги, спланируйте свой бюджет, не занимайтесь решением вопросов, связанных с недвижимостью, это обернется головной болью.

5 ноября. Удачный день для возврата долгов, досрочного погашения кредита (ипотеки), оплаты старых счетов.

6 ноября. Не стоит рисковать, тратить или инвестировать последнее. Остерегайтесь брать в долг для исполнения сиюминутных желаний, а также одалживать средства малознакомым людям.

7 ноября. Кажется, настало время порадовать себя обновкой, приятными впечатлениями от просмотра спектакля, фильма, концерта...

8 ноября. Если вы затеяли ремонт, то самое время закупить все необходимое, удачными будут покупки бытовой техники, мебели. Однако не теряйте рассудительность, будьте внимательны к деталям.

9 ноября. Не приобретайте лишнего, покупки могут принести разочарование.

10 ноября. Прислушийтесь к интуиции, велика вероятность сделок, которые принесут хорошую прибыль.

Вторая декада

11 ноября. Все вопросы, связанные с финансами, стоит отложить.

12 ноября. Забудьте о существовании денег и посвятите время чему-нибудь возвышенному.

13 ноября. Можно заключать крупные сделки, начинать новые проекты, инвестировать средства и совершать крупные покупки, даже недвижимость.

14 ноября. Одни из самых удачных лунных суток, особенно рекомендуются вложения в перспективные проекты, траты на путешествия и самореализацию.

15 ноября. Возможны финансовые потери, не берите и не давайте деньги в долг.

16 ноября. Существует народная примета, что новый кошелек, купленный в соответствующий день, поможет наладить материальное состояние человека. Именно сегодня рекомендовано проверить это на себе.

17 ноября. Не рискуйте деньгами, везение может изменить вам.

18 ноября. Тщательно взвесьте все «за» и «против», перенесите финансовые дела на потом.

19 ноября. Не поддавайтесь внезапным идеям, сегодня можно легко пострадать от негативных энергий.

20 ноября. Лучший лунный день для крупных финансовых дел и сделок, сулящий приумножение денег.

Третья декада

21 ноября. Луна не сулит никаких денежных потерь в бизнес-начинаниях, приобретении товаров для дома и семьи, предметов роскоши, недвижимости.

22 ноября. Займите6сь «рутинными» финансовыми тратами: оплатите счета, купите продукты и товары, которые планировали.

23 ноября. Не давайте и не берите в долг, лучше купите новый кошелек, он поможет разумно тратить деньги.

24 ноября. Все важные вопросы следует решать в другой день.

25 ноября. Можно брать и давать в долг, кредит, скорее всего, получится выплатить досрочно.

26 ноября. Хорошо будут получаться бухгалтерские операции, можно составлять графики.

27 ноября. Сегодня день незначительных денежных трат, экономии в пределах разумного.

28 ноября. Чем больше тратить, получать, давать в долг, тем сильнее будут финансовые потоки. В будущем это сулит увеличение капитала.

29 ноября. Покупки будут удачными, важно легко расставаться с деньгами, получать удовольствие от того, что вы делаете.

30 ноября. Покупайте только самое необходимое, иначе рискуете быть обманутым.// Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru