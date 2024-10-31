Когда стоит рискнуть деньгами, а когда лучше убрать кошелек подальше
Ноябрь — время депрессивное: на улице темно и сыро. Да и настроение соответствует погоде. А если еще и с деньгами проблема, то с таким багажом далеко не уедешь. Как же приумножить свой капитал, как не прогадать с крупной сделкой? Тут пригодятся рекомендации нашего лунного денежного календаря на ноябрь. Благодаря им можно будет правильно распределить свои средства, в нужное время одолжить деньги или дать в долг, .покупать недвижимость, делать инвестиции.
Давать в долг: 4, 8, 10, 13, 14, 20, 21, 25, 28 ноября.
Не давать в долг: 1, 3, 5, 6, 11, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 30 ноября.
Брать в долг: 6, 8, 10, 14, 16, 20, 25, 28, 29 ноября.
Не брать в долг: 1, 3, 11, 15, 18, 19, 22, 23, 27 ноября.
Отдавать долги: 5, 25, 28 ноября.
Не отдавать долги: 3, 11 ноября.
Пересчитывать деньги: 4, 15, 16, 18, 25, 26 ноября.
Покупать кошелек: 7, 8, 10, 14, 16, 22, 23, 24 ноября.
Покупать подарки: 6 ноября.
Открывать вклады, делать инвестиции: 4, 20, 25 ноября.
Делать крупные покупки: 2, 8, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 28, 29 ноября.
Покупать недвижимость: 2, 10, 28 ноября.
Опасаться финансовых потерь: 1, 11, 12, 15, 18, 19, 27 ноября.
Проводить обряды для привлечения финансовой удачи: 3 ноября.
Первая декада
1 ноября. Серьезно подумайте, прежде чем что-либо делать, особенно не стоит брать и давать деньги в долг.
2 ноября. Сегодня минимизируются все риски. Особо удачными оказываются приобретения для дома. Каждая продуманная операция будет успешна.
3 ноября. Проведите обряд на привлечение финансовой удачи: Луна вам в помощь.
4 ноября. Пересчитайте деньги, спланируйте свой бюджет, не занимайтесь решением вопросов, связанных с недвижимостью, это обернется головной болью.
5 ноября. Удачный день для возврата долгов, досрочного погашения кредита (ипотеки), оплаты старых счетов.
6 ноября. Не стоит рисковать, тратить или инвестировать последнее. Остерегайтесь брать в долг для исполнения сиюминутных желаний, а также одалживать средства малознакомым людям.
7 ноября. Кажется, настало время порадовать себя обновкой, приятными впечатлениями от просмотра спектакля, фильма, концерта...
8 ноября. Если вы затеяли ремонт, то самое время закупить все необходимое, удачными будут покупки бытовой техники, мебели. Однако не теряйте рассудительность, будьте внимательны к деталям.
9 ноября. Не приобретайте лишнего, покупки могут принести разочарование.
10 ноября. Прислушийтесь к интуиции, велика вероятность сделок, которые принесут хорошую прибыль.
Вторая декада
11 ноября. Все вопросы, связанные с финансами, стоит отложить.
12 ноября. Забудьте о существовании денег и посвятите время чему-нибудь возвышенному.
13 ноября. Можно заключать крупные сделки, начинать новые проекты, инвестировать средства и совершать крупные покупки, даже недвижимость.
14 ноября. Одни из самых удачных лунных суток, особенно рекомендуются вложения в перспективные проекты, траты на путешествия и самореализацию.
15 ноября. Возможны финансовые потери, не берите и не давайте деньги в долг.
16 ноября. Существует народная примета, что новый кошелек, купленный в соответствующий день, поможет наладить материальное состояние человека. Именно сегодня рекомендовано проверить это на себе.
17 ноября. Не рискуйте деньгами, везение может изменить вам.
18 ноября. Тщательно взвесьте все «за» и «против», перенесите финансовые дела на потом.
19 ноября. Не поддавайтесь внезапным идеям, сегодня можно легко пострадать от негативных энергий.
20 ноября. Лучший лунный день для крупных финансовых дел и сделок, сулящий приумножение денег.
Третья декада
21 ноября. Луна не сулит никаких денежных потерь в бизнес-начинаниях, приобретении товаров для дома и семьи, предметов роскоши, недвижимости.
22 ноября. Займите6сь «рутинными» финансовыми тратами: оплатите счета, купите продукты и товары, которые планировали.
23 ноября. Не давайте и не берите в долг, лучше купите новый кошелек, он поможет разумно тратить деньги.
24 ноября. Все важные вопросы следует решать в другой день.
25 ноября. Можно брать и давать в долг, кредит, скорее всего, получится выплатить досрочно.
26 ноября. Хорошо будут получаться бухгалтерские операции, можно составлять графики.
27 ноября. Сегодня день незначительных денежных трат, экономии в пределах разумного.
28 ноября. Чем больше тратить, получать, давать в долг, тем сильнее будут финансовые потоки. В будущем это сулит увеличение капитала.
29 ноября. Покупки будут удачными, важно легко расставаться с деньгами, получать удовольствие от того, что вы делаете.
30 ноября. Покупайте только самое необходимое, иначе рискуете быть обманутым.// Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru