Знакомьтесь с новыми участниками конкурса «Здоровье — не в аптеке»

Конкурс «Здоровье — не в аптеке», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», только стартовал, а жители Карелии уже вовсю присылают нам фотографии и рассказывают о своих полезных привычках.

Ранее мы уже опубликовали снимки первых участников, сегодня представляем новые конкурсные работы.

Голосование за лучший кадр месяца пройдет в группе «Петрозаводск говорит» ВКонтакте с 23 по 30 марта.

Знакомьтесь:

Анна Елисеева: «Наш сын Александр (5 лет), очень любит баньку, потому что мы всей семьей её посещаем обязательно раз в неделю. Баня — это состояние души, разума и тела».

Антонина Гуща: «Я не в спорте, я не на спорте. Это просто часть моей жизни. Как же приобрести и укрепить привычку заниматься спортом?

Часто люди пытаются внедрять новые полезные привычки, например, бегать по утрам или регулярно ходить в тренажёрный зал, но запала хватает всего на несколько раз. Потом суета и лень захватывают их, а годовой абонемент в фитнес-зал пылится на полке весь год.

Важно то, что это должно войти в привычку и стать частью нас — так же, как чистить зубы по утрам или завязывать шнурки на ботинках перед тем как выйти на улицу».

Егор Масальцев: «Мы с супругой оба работаем из дома, поэтому стараемся компенсировать нехватку движения по максимуму. В холодное время года в этом помогают лыжи. Этой зимой впервые приспособили для этого дела и собаку, с которой мы теперь занимаемся как в прогулочном режиме, так и в спортивном. Получается, что не только мы получаем хорошую нагрузку, но и пёс следует призванию своей породы. На фото — я и наш хаски по кличке Тайво в пути по замерзшему озеру к церкви на Лычном острове. С таким товарищем и в 20-градусный мороз было не страшно!»

Екатерина Шрамкова: «На фото мой сын Роман. Бассейн с двух месяцев — легко! Нырять с двух месяцев — просто! Тренируемся с двух месяцев до уже почти четырёх лет в школе раннего плавания. Вот такая у нас водная любовь и польза для здоровья!»

Татьяна Лебедева: «Лето, солнце, жара. Самая любимая пора — это летние каникулы. Мы много-много времени проводим на улице в хорошую погоду. Ну как же это время да без купания! Самое любимое занятие сына! На фото сын Даниил, 12 лет».

Владимир Винецкий: «Фото сделано 11 марта на лыжном празднике Karelia SkiFest. Мой источник здоровья и сил — волонтёрство на свежем воздухе, в хорошей компании. Крепкий морозец и ветер горячат кровь, а на крайний случай в рюкзаке припасён термос с чаем».

Если вы тоже хотите похвастаться своими полезными привычками или рассказать о ком-то из ваших близких, кого можно считать примером для подражания, участвуйте в конкурсе!

Условия участия

• Присылайте фотографии, которые рассказывают о ваших здоровых привычках.

• На снимках обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи.

• Напишите несколько слов о том, что помогает вам чувствовать себя в форме, приносит радость и смысл в вашу жизнь.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Здоровье — не в аптеке». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто изображён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Каждый месяц мы будем выбирать финалиста. Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Финалисты получат приз от редакции — книгу рецептов «Карельская кухня» от шеф-повара ресторана «Карельская горница».

В конце июня редакция определит победителя, которому достанется главный приз — сертификат на классический массаж на 2000 рублей от студии массажа ALINIS.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 июня 2023 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: stock.adobe.com