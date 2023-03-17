Представляем первых участников конкурса «Здоровье — не в аптеке»

На конкурс «Здоровье — не в аптеке», который недавно объявили портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», жители Карелии уже прислали несколько замечательных фотографий, посвященных здоровому образу жизни.

Голосование за лучший кадр марта пройдет в группе «Петрозаводск говорит» ВКонтакте с 23 по 30 марта.

Представляем первых участников.

Знакомьтесь:

Ольга Якунина: «Мне 53 года, живу в Пряже. От работы за компьютером болела спина, шея. Начала заниматься пилатесом два года назад. Последний раз занималась физкультурой ещё в школе. Занятия посещаю два раза в неделю, это уже норма. Очень помогает! Как говорят, пока женщина может делать растяжку, значит — она молодеет. Попробуйте и вы!»

Светлана и Сонечка Дмитриевы: «Мы с дочкой очень любим ходить в бассейн. Это помогает мне поддерживать хорошую физическую форму, а София учится плавать и нырять, развивает мышцы. Мы обе получаем заряд бодрости и энергии».

Елена Волкова: «Лыжи, санки, купание в проруби, летом — купание в озере до самой осени, баня. Всё это даёт нам здоровье! На фото дочь Арина, 9 лет».

Игорь Марков: «Хоккей — вот что всегда помогает чувствовать себя в форме! На фото я, сын и внук».

Если вы тоже хотите похвастаться своими полезными привычками или рассказать о ком-то из ваших близких, кого можно считать примером для подражания, участвуйте в конкурсе!

Условия участия

• Присылайте фотографии, которые рассказывают о ваших здоровых привычках.

• На снимках обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи.

• Напишите несколько слов о том, что помогает вам чувствовать себя в форме, приносит радость и смысл в вашу жизнь.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Здоровье — не в аптеке». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто изображён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Каждый месяц мы будем выбирать финалиста. Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Финалисты получат приз от редакции — книгу рецептов «Карельская кухня» от шеф-повара ресторана «Карельская горница».

В конце июня редакция определит победителя, которому достанется главный приз — сертификат на классический массаж на 2000 рублей от студии массажа ALINIS.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 июня 2023 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: freepik.com