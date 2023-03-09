«Петрозаводск говорит» объявляет конкурс «Здоровье — не в аптеке»

Началась календарная весна, а с ней и новый конкурс от портала «Петрозаводск говорит» и газеты «ТВР-Панорама». Если вы не из тех, кто возлагает ответственность за свое здоровье на врачей, а привыкли сами поддерживать себя в форме, поделитесь секретами бодрости, красоты и хорошего самочувствия! Победитель получит приз — сертификат на профессиональный массаж.

Может быть, вы любите физкультуру и спорт — катаетесь на лыжах или коньках, бегаете, ездите на велосипеде, занимаетесь в спортзале, играете в спортивные игры? Или каждую неделю паритесь в бане, а потом окунаетесь в холодную воду? А, возможно, вы приверженец здорового питания и хотите поделиться рецептами полезных блюд?

Чтобы похвастаться своими здоровыми привычками или рассказать о ком-то из ваших близких, кого можно считать примером для подражания, обязательно примите участие в конкурсе!

Условия участия

• Присылайте фотографии, которые рассказывают о ваших здоровых привычках.

• На снимках обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи.

• Напишите несколько слов о том, что помогает вам чувствовать себя в форме, приносит радость и смысл в вашу жизнь.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Здоровье — не в аптеке». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто изображён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Каждый месяц мы будем выбирать финалиста. Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Финалисты получат приз от редакции — книгу рецептов «Карельская кухня» от шеф-повара ресторана «Карельская горница».

В конце июня редакция определит победителя, которому достанется главный приз — сертификат на классический массаж на 2000 рублей от студии массажа ALINIS.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 июня 2023 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: freepik.com