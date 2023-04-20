Знакомство на улице обернулось для петрозаводчанина походом в полицию

Петрозаводчанин сообщил в полицию о хищении мобильного телефона. Он рассказал, что вечером на улице разговорился с мужчиной, знакомство решили продолжить в кафе. Молодой мужчина попросил телефон, чтобы сделать звонок, и вышел, обратно он не вернулся.

Оперативники нашли 29-летнего подозреваемого в одном из поселков Беломорского района. Он признался, что собственного телефона у него не было и он решил забрать себе чужой. Гаджет изъяли и возбудили уголовное дело. // фото unsplash.com