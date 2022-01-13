Знак есть, а сам поворот на Кукковке пропал под снегом

На Кукковке после метели исчез поворот. Дорожный знак висит, а самого проезда нет. На фокус с исчезновением обратила внимание петрозаводчанка.

«Вот получается поворот с Карельского на Комсомольский. Знак поворота есть, а поворота самого нет. посмотрите, что тут творится. Это просто ужас», - произносит женщина в ролике, опубликованном в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По мнению горожанки, очистить проезд от снега можно было за день.