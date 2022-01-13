Любарский пообещал, что ледяные бугры на Питкярантской улице уберут

Петрозаводчане опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» видео того, как сейчас выглядит улица Питкярантская. Там с пятого января течет вода. Проезжая часть превратилась в каток с буграми. Брошенные машины вмерзли в лед.

Сити-менеджер Владимир Любарский в своем аккаунте написал, что специалисты несколько раз устраняли течь, откачивали воду, но проблему решить так и не удалось. Коммунальщикам потребовалась замена задвижки в канализационном колодце. По словам градоначальника, 13 января к этим работам приступили, в результате временно отключили водоснабжения. Любарский пообещал, что вечером воду дадут, а работы завершат 14 января. Вдобавок подрядчик должен в четверг провести уборку пострадавшей от наводнения дороги.

«Ситуация с ликвидацией последствий коммунальной аварии на ул. Питкярантской – это еще одно доказательство того, что наш город не может вечно латать тришкин кафтан. Нам нужны серьезные вложения в модернизацию стареющей городской инфраструктуры», - написал глава города. (фото скриншот)