Злоумышленник украл сушилку для рук из общественного туалета

Необычная кража произошла в канун Нового года на Кукковке: злоумышленник похитил сушилку из помещения общественного туалета в одном из магазинов микрорайона. Потерпевшая сторона оценила стоимость устройства в 9 500 рублей. Подозреваемого в краже удалось вычислить полицейским.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 22-летнего молодого человека. Молодой человек рассказал, что похитил электросушилку для рук, спрятав ее под одеждой. Впоследствии сбыл за 2 000 рублей. Средства потратил на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.