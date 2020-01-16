Новый туалет «Карелия» появился в России

Видео шикарного туалета с названием «Карелия» появилось на Yotube. Туалетный модуль «Карелия» пока существует в единственном экземпляре и установлен в Сортавале, в точке прибытия "Рускеальского экспресса".

Жители Карелии, мягко говоря не избалованные общественными туалетами, придут в большое восхищение от его посещения. В общем и целом в нем можно жить, а не только справлять нужду.

Имеется мужская и женские комнаты, о том, заняты они или свободны сообщает электронное табло, как и о том, например, какая там температура воздуха, а также наличие чистой, технической или серой воды!

Есть комната матери и ребенка с пеленальным столиком, есть кнопка вызова помощи. Есть отдельное табло, на котором можно оценить качество услуг.

И еще множество всяческих примочек.

Насладитесь видео!

Произведено это чудо по заказу РЖД за 4, 8 миллиона рублей компанией ABS Indastrial, которая считает себя лидером по производству туалетов.

В этой компании принято называть туалетные модули названием российских и зарубежных городов.

В частности, есть модули «Париж», «Лондон», «Мадрид», даже туалет «Ватикан» имеется. Всего порядка тридцати. И теперь среди них есть и «Карелия» - с оригинальной внешней отделкой под бревенчатый сруб из лиственницы.

Вот вам например "Лондон", "Париж", "Амстердам" и "Ватикан"

Мы поинтересовались в компании, почему новый туалетный модуль назван именем нашей республики — не из-за его ли бревенчатого вида? Но отнюдь. «Карелия» - потому что заказывался для Карелии. И пока он в единственном экземпляре, но изготовят и еще, если кому нужно.

Может власти Карелии сделают такой подарок петрозаводчанам к столетию республики, а?