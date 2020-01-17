17 января 2020, 09:11
Внедорожник протаранил «Оку» на юге Карелии
43-летняя женщина получила травмы в аварии, произошедшей в Питкяранте
Инцидент произошел накануне в 10 утра в Питкяранте, сообщили в ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, 66-летний водитель автомобиля «Ниссан», выезжая со второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем «Ока», который двигался по главной дороге.
В результате ДТП травмы получила 43-летняя женщина - водитель автомобиля «Ока», пострадавшей оказана медицинская помощь.