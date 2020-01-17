Внедорожник протаранил «Оку» на юге Карелии

Инцидент произошел накануне в 10 утра в Питкяранте, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 66-летний водитель автомобиля «Ниссан», выезжая со второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем «Ока», который двигался по главной дороге.

В результате ДТП травмы получила 43-летняя женщина - водитель автомобиля «Ока», пострадавшей оказана медицинская помощь.