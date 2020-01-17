Полиция продолжает поиск пропавшего в Карелии мужчины

Сотрудники полиции Петрозаводска продолжают розыск пропавшего без вести Архангельского Александра Александровича, 1976 года рождения.

Приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост около 180 см, волосы черные, с левой стороны над губой родинка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номеру телефона: +7-999-0945126 или 02.

Напомним, Александра Архангельского объявили в розыск еще в середине декабря. С тех пор о его судьбе ничего не известно.