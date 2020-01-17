Магазин едва не сгорел в Карелии

Вчера около десяти часов утра на пульт Единой службы спасения-01 Пудожского района поступило сообщение о пожаре в хозяйственном магазине поселка Пудожгорский.

Магазин располагается в одноэтажном деревянном здании, поэтому на место происшествия без промедления выехали пожарные из поселков Пяльма и Авдеево. К счастью, помощь профессионалов не потребовалась.

Очевидцы пожара, понимая, что до ближайшей пожарной части расстояние порядка 20 километров и помощь быстро не придет, самостоятельно приняли все меры для тушения пожара подручными средствами. Огонь отступил, магазин был спасен.

В результате ЧП в здании огнем была повреждена кровля на площади один квадратный метр. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Среди приоритетных версий - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации автономного отопления. Проводится проверка.