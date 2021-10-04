Зимние шины серьезно подорожали в России

Цены на зимние шины в России выросли на 25%. Причем это произошло еще до начала сезона смены резины, сообщила пресс-секретарь портала «Дром» Мария Погребец, ее слова приводит РИА Новости.

«Основные причины удорожания шин - рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и система маркировки. Притом падение объемов выпуска еще не компенсировано, и нас может ожидать банальный дефицит, в первую очередь, в более доступных нишах»,

- отметила специалист.

Так, сейчас средняя цена нового комплекта зимних шин в России составляет 44 070 рублей. Бывшая в употреблении резина продается, в среднем, за 14 429 рублей.

Погребец отметила, что обычно спрос на зимнюю резину достигает пика к середине октября. Фото pixabay.com/HutchRock