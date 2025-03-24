Жуткий снегопад помешал проведению в Карелии легендарной гонки

В Петрозаводске ровно 20 лет назад должен был состояться один из этапов ралли «Снежная Карелия» (на днях мы рассказывали о подготовке этих соревнований).

Однако, проведению гонки помешали плохие погодные условия. Уже перед началом ралли было заметно, что профессиональные гонщики с недоверием поглядывают на занесенную снегом трассу, проложенную по льду Онежского озера. «Важно то, как ее почистили, - считал участник ралли Михаил Лепехов. – Видите, какая погода, что творится! Очень большой снегопад. Посмотрим, что будет».

Трассу не переставая чистили тракторы. Насколько реально по ней ездить, проверяли полноприводные джипы. Машин, проезжающих по самым отдаленным от берега участкам, практически не было видно из-за метели. Гонка осложнялась еще и тем, что на озере дул сильный ветер. Из-за поднявшейся метели пилоты практически не видели трассу.

Что гонка обречена, стало понятно, когда на лед выехала первая же машина. Не преодолев и половины трассы, она намертво села в сугроб. Поглядите – на видео запечатлен интересный момент, как ее оттуда вытаскивали. Участникам, нетерпеливо ожидавшим старта, ничего не оставалось, как развернуться и уехать прочь. На следующий день их ждала другая гонка – на трассе в районе озера Сямозеро.

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Новую странице «Фотоальбома», а именно проекта, приуроченного к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, журналисты телеканала «Ника Плюс» посвятили истории любви. Он и она – в годы войны были радистами-разведчиками на территории Заонежья. Встретились там, полюбили друг друга и прожили вместе более сорока лет. В 2005 году, когда страна отмечала очередной юбилей победы, супругов Голубевых уже не было в живых. Но память о них хранят дети и внуки.

Героиню нашей истории звали Мария Деллер, она была родом из Витебской области. Он – Виталий Голубев, из Костромской. Их судьбы связала война и общая работа разведчиками на оккупированной территории. Поначалу они знали только псевдонимы друг друга, письма пересылали не напрямую, а через связных. О своей бабушке рассказала Алена Голубева, тогда она училась в 11 классе школы №3: «Она совсем молодая была, скрывалась в доме Сергина, откуда звучали ее позывные. Ее называли «чижиком», это был ее псевдоним».

Алена, еще учась в 8 классе, всерьез заинтересовалась судьбой и историей любви своих дедушки и бабушки. К тому времени музей радистов-разведчиков существовал в школе №3 уже несколько лет. Экспонаты собирали по крохам. Из поразительных открытий – два портрета, которые были написаны углем на портянках. Он и Она. Автор портретов изобразила на одном себя, а на другом – своего будущего мужа.

Встречи с ветеранами – это была одна из добрых традиций школы. Руководителю музея Любови Владимировне Нифантьевой нечасто приходилось учить внуков легендарных людей: «Когда Алена в 8 классе пришла в нашу школу, ко мне в класс, тогда завязалась эта дружба с ее семьей. Тогда мы уже узнали, что сам Голубев готовил радистов, эту их школу. Нам было интересно подробнее узнать о нем и о Марии Александровне Деллер».

«Бабушка для меня, можно сказать, идеал. Потому что это женщина смелая, мужественная, красивая, умная. Конечно, я хочу быть чем-то похожей на нее, - призналась Алена. – Наверное, я бы в таких же ситуациях вела себя так же».

Девушка тогда мечтала стать журналистом, увлекалась театром, фотографией. Ее отец – известный фотохудожник Виталий Голубев. Он уверял, что все это у его дочери неплохо получается.

Таким было 24 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.