Жизнь без причала: Беломорск отрезали от Соловков

Текст: Антонина Кябелева

Если в Костомукше остро ощущают дефицит электроэнергии, жители Кеми не могут дождаться реконструкции стадиона, в больнице Калевальского района замерзают и врачи, и пациенты, то в Беломорском районе своя «напасть»: туристические потоки остановились из-за полуразрушенного причала. О том, как вернуть маршрут на Соловецкие острова, долго говорили на состоявшемся 26 января совещании карельского правительства, посвященного ситуации в Беломорском районе. Но, конечно, причал – далеко не единственная проблема, которая беспокоит жителей района.

Внешне динамика пополнения районной казны выглядит вполне благополучно. Рост доходов районного бюджета в 2020 году составил 44,3% к уровню 2019 года. Правда, подобный скачок доходов привел к тому, что объем доходов на 2021 год запланирован на уровне 94,5% от прошлогодних показателей. Поступления от налога на прибыль выросли в прошлом году на 16 %, а от налога на доходы физических лиц на 45%.

В Беломорском районе нет крупных промышленных предприятий. Здесь лидирует рыбная отрасль.

Индекс промышленного производства, по данным с января по ноябрь 2020 года, составил рекордные 167%.

Подобных показателей, объяснил заместитель министра экономического развития Александр Ломако, удалось добиться за счет развития переработки рыбы, моллюсков, и производства хлебобулочных изделий. Странно, что на фоне неплохой динамики в экономике жители района стремительно теряют работу.

Если на 1 января 2020 года в районе официальный уровень безработицы составил 4,3%, то в начале 2021 года – уже 5,4%.

Беломорский район, как и Кемский, одновременно попал и в Арктическую зону, дающую преференции для развития бизнеса, и в состав Соловецкого кластера, развитие которого будет финансировать специально созданный федеральный фонд. Очевидно, что для Беломорского района, где расположены Беломорские петроглифы и откуда открывается путь на Соловки, развитие туризма является одним из самых перспективных направлений развития.

В прошлом году район посетили всего 10 тысяч туристов, что в три раза меньше, чем в 2019 году. По оценке Ломако, фактором, сдерживающим развитие туризма, является прекращение рейсов из Беломорска на Соловецкие острова. Перевозки на Соловки осуществляла компания «Русский север» на теплоходе «Сапфир», но из-за технического состояния причальных сооружений поездки на острова были прекращены.

- В связи с отсутствием действующей причальной инфраструктуры катамаран «Сапфир» перестал осуществлять перевозки на территорию Соловецкого архипелага. Соответственно, снизился и туристический поток,

- сказал Ломако.

Раньше использовался причал Беломорского рыбного порта, находящийся в частной собственности. По требованию надзорных органов, пассажирский причал необходимо перебазировать в другое место. В качестве альтернативной площадки был предложен неиспользуемый причал в Беломорске на улице Водников. Правда, отметил Ломако, причал находится в федеральной собственности. Для того чтобы привести причальные сооружения в рабочее состояние, требуется 311 миллионов рублей.

- Вот если это мероприятие с поддержкой правительства удастся реализовать, а это задача должна быть номер один, то тогда в перспективе уже суда класса река-море, проходящие по ББК, смогут восстановить этот транспортный коридор, и тем самым проблема будет снята, - сказал Ломако.

Очевидно, что 311 миллионов рублей для открытия пути на Соловки через Беломорский район, который может предложить туристам посещение петроглифов, - сумма для республиканского бюджета вполне подъемная. Но в Карелии не ищут легких путей.

Министр культуры Алексей Лесонен сообщил, что реконструкцию причала пытаются включить в концепцию развития Соловецкого кластера. Но концепция пока даже не утверждена, а до туристического сезона осталось не так много времени. К тому же в концепцию развития Соловецкого архипелага республика пытается впихнуть все, что только можно: создание центра поморской культуры, артели золотного шитья (ручная вышивка позолоченными и серебреными нитями), строительство дома культуры в Сумском Посаде, ремонт дорог, реконструкцию водоочистных и канализационных сооружений в Беломорске, строительство модульной котельной и автостанции в Беломорске, создание вертолетной площадки и много еще чего другого.

Список пожеланий был настолько нереальным, что глава РК Артур Парфенчиков не выдержал:

- Мы предлагать можем все что угодно!

Строительство нормальных дорог и причала, по его словам, главное, что сейчас нужно для привлечения туристов в Беломорский район и оживления экономики. Он попытался выяснить, когда конкретно можно восстановить сообщение между Беломорском и Соловецкими островами.

Заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин смог предложить только долгоиграющий вариант: мол, сначала нужно утвердить концепцию развития Соловецкого кластера. При таком подходе никакие туристы на Соловки из Беломорска в 2021 году точно не отправятся. Парфенчиков заметил, что без оперативной реконструкции причала не добиться быстрого развития экономики.

Глава Карелии обратился к начальнику управления по туризму Анне Борчиковой с вопросом: есть ли иные варианты решения проблемы?

У Борчиковой их не оказалось:

- С учетом технического состояния причала и наличия предписания надзорных органов, конечно, сейчас рисковать и заниматься перевозкой перевозчики не готовы.

Сложно сказать, насколько новый руководитель по туризму погрузилась в «причальную» проблематику, но, кажется, неглубоко. Борчикова предположила, что причал находится в муниципальной собственности, хотя на совещании неоднократно отмечалось, что он в федеральной собственности. Собственно говоря, именно это обстоятельство и является главной загвоздкой. Причал не закреплен ни за одним ведомством или юридическим лицом, которое бы отвечало за его состояние. Парфенчиков предложил до 15 февраля выработать предложения, связанные с будущим причала, и вынести вопрос на обсуждение комиссий, занимающихся развитием Арктической зоны и Соловецкого архипелага.

Развитие туризма в Беломорском районе связано и с интересом со стороны АФК «Система», которая выразила желание создать на острове Старчина рекреационно-туристический кластер «Карельское Беломорье». Корпорация пытается скупить земельные участки, причем не только под брошенными зданиями, но и приобрести действующие предприятия, чтобы освободить территорию.

- Они (Представители АФК "Система". – Авт.) общаются с правообладателями для того, чтобы эти объекты выкупить и, соответственно, расширить территорию… Их интересуют и объекты, которые реально используются,

- рассказала министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская.

По ее информации, собственники «идут навстречу» корпорации. Предполагаемый объем инвестиций со стороны АФК «Система» составляет порядка 2 миллиардов рублей.

Среди острых проблем, которые волнуют жителей района, - низкое качество воды и высокие тарифы на водоснабжение. В 2019 году был заключен контракт на разработку проекта реконструкции водопроводных и канализационных систем в Беломорске. Однако работы затянулись, как это часто случается в Карелии, и срок завершения отодвинулся на 2021 год. Как только проектно-сметная документация будет готова, проекты будут включены в программы «Чистая вода» и «Жилье и городская среда».

По поводу высоких тарифов на воду губернатор поручил госкомитету по ценам и тарифам провести, так сказать, разъяснительную работу с населением. Сомневаюсь, что после того как гражданам сообщат, почему они платят больше 80 рублей за кубометр воды и куда идут их деньги, им станет легче.

В Беломорске планируется построить новую модульную котельную, что позволит закрыть три мазутные котельные. По расчетам министра строительства Виктора Россыпнова, это позволит вдвое сократить расходы на топливо для котельных, которые сейчас в год потребляют мазута на 150 миллионов рублей. В первом квартале 2021 года ГУП «КарелКоммунЭнерго» приступит к проектным работам.

В районе успешно реализуется программа расселения аварийного жилья. Из 629 квартир, которые необходимо расселить до конца 2023 года, осталось 430. По мнению Россыпнова, без строительства новых домов в Беломорске программу не выполнить. В феврале 2021 года, рассказал министр, будет принято решение о строительстве трех многоквартирных домов.

В Беломорске ситуация усугубляется тем, что в рамках прошлого этапа программы расселения были построены шесть домов, которые сейчас признаны непригодными для проживания, и их нужно сносить. Еще один относительно новый дом, который придется снести, расположен в Сумском Пасаде. Дом в Сосновце, который тоже не принес новоселам радости, решено ремонтировать.

Виктор Россыпнов рассказал, что по факту столь откровенной халтуры за бюджетные деньги карельский Следком расследует уголовное дело.

На совещании выяснилось, что без согласования с республиканскими министерствами и районной администрацией Единый информационно-расчетный центр РК закрыл офис в Беломорске, и теперь людям нужно передавать показания счетчиков в Медвежьегорск. Республиканский центр объяснил это «оптимизацией расходов». Парфенчиков был удивлен, но, похоже, ему нечего было противопоставить желанию карельского центра уйти из районов.

- Сам вектор правильный, но это должно быть очень взвешенно, осторожно,

- заметил он.

Еще один важный «вектор» связан с ремонтом дорог. Карелии удалось передать в 2020 году очень сложный участок автодороги до Беломорска в федеральное ведение, а часть городских дорог в Беломорске были приняты в республиканскую собственность. Приведение дорог района в нормативное состояние – это задача на ближайшие несколько лет. Глобальная реконструкция начнется не раньше 2022-2023 годов.

До строительства современных спортивных сооружений в Беломорском районе у республиканской власти руки пока не дошли. В районе нет ни одного ФОКа, а спортивный стадион в Беломорске не имеет даже освещения. Но Беломорскому району пока не до мелочей…