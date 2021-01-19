В Кеми замахнулись на порт, но не справились со стадионом

Текст: Антонина Кябелева

Совещание в карельском правительстве по проблемам развития Кемского района, которое состоялась 19 января в режиме онлайн, заняло почти полный рабочий день. За без малого семь часов общения удалось обсудить множество вопросов, начиная от глобального проекта по строительству глубоководного порта в Кеми и заканчивая тем, сколько месяцев местной власти требуется, чтобы спилить аварийное дерево.

За диалогом между представителями муниципальной и республиканской власти мог наблюдать любой желающий, обладающий интернетом. Наверное, нет смысла пересказывать содержание многочасового обсуждения, тем более, что каких-то сенсационных прорывных решений принято не было. Зато явно проявился уровень управленческих решений, от которого временами было откровенно тошно. Не выдержал даже глава РК Артур Парфенчиков, заметив, что, может быть, и хорошо, что все это могут видеть жители республики.

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик перечислил проекты, которые могут войти в федеральную программу развития Соловецкого архипелага, куда удалось попасть Кемскому и Беломорскому районам. Глубоководный морской порт в Кеми, врачебная амбулатория в Рабочеостровске, вертолетная площадка для Кемской районной больницы, строительство автостанции в Кеми – это главные проекты, которые могут войти в концепцию развития Соловецкого архипелага.

О строительстве глубоководного порта жители республики слышат со времен губернаторства Александра Худилайнена. За последние шесть лет серьезных подвижек нет, если не считать судебных процессов между правительством и собственником территории, где планируется построить морской порт. Автостанцию в Кеми решили объединить с железнодорожным вокзалом, реконструкция которого запланирована на 2021 год. Cтроительство врачебной амбулатории и вертолетной площадки находится на стадии проектирования.

В правительстве надеются получить из Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага финансирование на реставрацию Успенского и Благовещенского собора в Кеми, строительство пятника-мемориала пересыльного пункта Соловецкого лагеря особого назначения и обустройство места съемки фильма Павла Лунгина «Остров» в Рабочеостровске, создание музея и многое другое. Правда, это только предложения, которые теоретически могут попасть в концепцию развития Соловецкого архипелага. А могут остаться за кадром.

Чепик сыпал различными проектами, которые, может быть, когда-нибудь и будут реализованы: водоочистные и канализационные сооружения в Кеми и Рабочеостровске, новое здание больницы в Кеми, расширение электроподстанции в Кеми, капитальный ремонт котельной в Рабочеоостровске, ремонт трех десятков фасадов домов в Кеми, создание Арктической спасательной станции. Понять, что из этого длинного списка является пусть отдаленной, но все же реальностью, а что ближе к фантастике, было практически невозможно. Предлагается, что концепцию развития Соловецкого архипелага должны утвердить в сентябре 2021 года.

На фоне «воздушных замков» с теоретическим и отодвинутым во времени финансированием реальное воплощение проектов в Кемском районе порой претендует на то, чтобы стать сюжетом для фельетона.

Граждане жалуются на то, что элементарно негде купить дрова. В Кемском районе многие дома с печным отоплением, и люди, особенно пожилого возраста, просто не знают, чем топить печки. При этом в районе практически не вырубается расчетная лесосека. В министерстве природных ресурсов и экологии РК утверждают, что все заявки, связанные с заготовкой дров, они удовлетворяют. В районе нашелся единственный предприниматель, который изъявил желание заготавливать дрова. В ближайшее время планируется провести аукцион, чтобы предоставить в аренду участок для заготовки дров населению. Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров не знает, как решить проблему. Участок, который планируется выставить на аукцион, потребует строительства лесовозной дороги. В общем, дрова с этого участка появятся не раньше следующей зимы. Руководители Кемского района предлагают срочно провести аукционы для малого и среднего бизнеса по сниженным ценам. В минприроде объяснили, что это невозможно, но пообещали проблему решить.

- Живем в лесу, а дров нету!

- удивился Парфенчиков.

Еще более абсурдной выглядит ситуация с реконструкцией стадиона в Кеми. Для этого в 2020 году району выделили 14,5 миллиона рублей, которые так и не были истрачены. По словам Петрова, реконструкция подразумевает прохождение госэкспертизы. Но так как проектно-сметная документация оказалась десятилетней давности, необходимо было провести ее актуализацию. Администрация Кемского района просила минспорт согласовать расходы на корректировку проекта с его последующей доработкой, но в министерстве настаивали, чтобы район сначала провел обследование уже сделанных работ. В результате договориться не удалось, и деньги были перераспределены на другие цели. В бюджете 2021 года денег на стадион нет. На совещании приняли решение сделать обследование летом 2021 года, чтобы к концу года иметь готовый проект. В лучшем случае реконструкция стадиона начнется в 2022 году.

- Как порт собираетесь строить, если вы стадион не можете отремонтировать... Считаю правильным, что нас жители видят,

- вздохнул Парфенчиков.

Глава РК попытался выяснить у руководителей правительства, почему вышел такой казус со стадионом. Было очень неприятно наблюдать, как высокопоставленные чиновники пытались всю вину за происходящее свалить на «инертность района».

Ладно стадион. В Кеми не смогли даже крытый каток вовремя залить льдом. Дмитрий Петров объяснил, что возникли технические сложности, но к 22 января каток откроют.

- Основная техническая сложность была в том, чтобы наморозить лед нужной толщины и выровнять его,

- сказал Дмитрий Петров.

К концу зимы районная администрация справилась с этой глобальной проблемой. При этом Петров не видит проблемы в том, что все новогодние праздники люди не могли воспользоваться услугами крытого катка. Он сообщил, что в Кеми есть небольшой каток, который, как выразился руководитель районной администрации, «функционирует на открытом воздухе».

- Там установлены скамеечки. Кто желает, те катаются, - добавил он.

Не понятно, зачем было создавать крытый каток, если им нельзя воспользоваться.

Закончилось совещание еще одной кемской особенностью: на очистку ливневой канализации местной власти потребовалось 102 дня, а на снос аварийного дерева 108 дней. Петров в свое оправдание стал что-то говорить об электронном документообороте и отсутствии системы контроля. В правительстве Карелии уверены, что контроль тут уже не поможет.

Откровенно говоря, от разговора, который длился почти семь часов, у меня остался тяжелый осадок. Это какая управленческая импотенция. О строительстве какого глубоководного морского порта можно вести речь, когда для районной администрации неразрешимая задача - наморозить лед нужной толщины, а в качестве приоритетных задач районного масштаба глава администрации называет создание лыжной трассы и велодорожки между Кемью и Рабочеостровском. Как говорится, приехали… // Фото: www.teachwire.net