Косметологическую клинику временно закрыли из-за грубых нарушений

Частную косметологическую клинику в Петрозаводске временно прикрыли после проверки Росздравнадзора.

Арбитражный суд Карелии приостановил на 30 суток работу медучреждения ООО «Многопрофильная клиника», филиалы которого работали на Ключевой и Древлянке. О выявленных нарушениях рассказали в федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

В клинике были выявлены грубы нарушения лицензионных требований при ведении медицинской деятельности. В частности, у руководителя медорганизации не оказалось документов, которые бы подтверждали наличие у него высшего медицинского образования, послевузовского или дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам.

Вдобавок у руководителя не было сертификата специалиста, дополнительного профессионального образования и сертификата по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Руководитель и главврач не смогли подтвердить стаж работы по специальности. Врач-косметолог не смог подтвердить наличие профессиональной подготовки и сертификата специалиста по специальности «Косметология».

Контролеры резюмировали, что платные услуги в клинике оказывались с нарушениями правил предоставления платных медицинских услуг. (фото roszdravnadzor.gov.ru)