В правительстве гадали, кто заказчик и где энергия для Костомукши

Текст и фото: Антонина Кябелева

25 января в карельском правительстве обсуждали социально-экономическую ситуацию в Костомукше. Совещание проходило в режиме видеоконференцсвязи и стало очередным в серии подобных мероприятий, стартовавших после новогодних праздников.

На фоне районов республики Костомукша выглядит вполне благополучным городом. В Костомукше традиционно благоприятная демографическая ситуация, самая высокая по Карелии средняя заработная плата, низкий уровень безработицы, относительно «молодой» жилой фонд. Во всяком случае, в городе нет аварийных жилых домов. Даже городской бюджет в 2020 году исполнен с профицитом в 17,7 миллиона рублей. Тем не менее и в Костомукше есть как минимум одна глобальная проблема, которая делает бессмысленными те преференции, которые получил бизнес в связи с включением города в Арктическую зону.

Исполняющий обязанности главы Костомукши Сергей Новгородов отметил, что главным фактором, который тормозит развитие территории, «является отсутствие свободных мощностей по электроэнергии». И ладно бы от этого страдал только бизнес. Новгородов рассказал, что отсутствие свободных мощностей не позволяет развернуть жилищное строительство, в котором так нуждается Костомукша.

По его мнению, существует два пути решения проблемы: строительство новой линии от Кривопорожской ГЭС или возведение на территории города электростанции мощностью 100 мегаватт.

- Если энергетики не будет, то никакого смысла, по большому счету, в тех преференциях, о которых мы говорим, не будет. Предприятия не будут создаваться не потому, что люди не хотят, а потому, что нет возможностей работать без электроэнергии,

- сказал глава РК Артур Парфенчиков.

Министр экономического развития РК Олег Ермолаев подтвердил, что так как нет «свободной» электроэнергии, бизнесмены, желающие создавать новые предприятия в Костомукше, получают отказы. По его информации, в запасе у Костомукшского ГОКа более 30 мегаватт электроэнергии, которые комбинат не использует.

- Когда мы общались с Прионежской сетевой компанией, предварительно они сказали, что если будет принято решение о выделении порядка 13 мегаватт свободной мощности, то можно будет удовлетворить заявки бизнеса, которые сегодня есть. И это даже не потребует модернизации и реконструкции подстанции,

- сказал Ермолаев.

Реализация проектов, связанных с созданием новых мощностей, потребует годы. Но если забрать у АО «Карельский окатыш» излишки электроэнергии, то, отметил министр, дефицит электроэнергии можно убрать уже в 2021 году. Правда, судя по разговору чиновников, костомукшский комбинат не горит желанием отдавать свои резервы, и механизмов воздействия на предприятие у правительства немного.

В разговор включилась заместитель премьер-министра карельского правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина. Кажется, что о дефиците электроэнергии в Костомукше она либо не задумывалась, либо у нее нет ответа, как решить проблему. Она стала говорить, что ей сначала нужно получить информацию от минэка, какие мощности нужны арктическим резидентам, посмотреть, какие резервы есть на комбинате, и только после этого Чебунина собирается «решать вопрос как с региональными сетевыми организациями», так, предполагает вице-премьер правительства, и с федеральной сетевой компанией.

- Но для этого нужно понимать, какие объемы, мощности и на каком напряжении нам необходимы,

- отметила Оксана Чебунина.

О том, почему до сих пор у нее не сформировалось такого понимания, она не пояснила. Между тем, еще в 2018 году, рассказала Чебунина, были проведены расчеты строительства новой линии от Кривопорожской ГЭС. В ценах двухлетней давности такой проект оценивался в районе 2 миллиардов рублей.

- В связи с этим, конечно, нужно было обосновывать такие деньги именно объемами подключаемых потребителей, - сказала Чебунина.

Видимо, никто ничего обосновывать тогда не стал, и вопрос «завис» на несколько лет. Парфенчиков предложил провести очередное совещание с участием представителей АО «Карельский окатыш», чтобы понять, собирается ли комбинат использовать резервные мощности. Если этот резерв будет использован, то, считает карельский губернатор, нужно прорабатывать вопрос о создании дополнительных мощностей электроэнергии. Сколько продлятся эти бесконечные совещания, и когда в карельском правительстве созреет понимание, как решить проблему, сегодня никто сказать не может.

Транспортная доступность – еще один злободневный вопрос, который волнует жителей Костомукши. В зимнее время поезд между Петрозаводском и Костомукшей курсирует два раза в неделю, а с мая по сентябрь – три раза. Естественно, граждан такая регулярность не устраивает, а руководство железной дороги не намерено «частить», так как вагоны заполняются меньше чем наполовину.

Частично проблему может решить ремонт автодороги между Кочкомой и Костомукшей, 25 километров которой находится в ужасном состоянии. Дорогу Кочкома – МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) «Люття» удалось передать в федеральную собственность, и в 2021 году планируется начать ее реконструкцию. Предполагается, что самый проблемный 25-километровый участок рядом с Кочкомой, который давно принято называть не дорогой, а направлением, будет реконструирован уже в 2021 году. После приведения дороги в нормальное состояние можно будет организовать движение комфортабельных автобусов до Петрозаводска.

Отдаленная во времени перспектива – это авиасообщение. Костомукша попала в список городов, где новое федеральное предприятие планирует развивать авиасообщение. Но для начала необходимо продлить взлетную полосу. Для это нужно выделить земельный участок, который сейчас находится в составе лесного фонда. Когда глава РК попытался выяснить, как в этом направлении продвигается работа, он вновь столкнулся с явной бюрократической беспомощностью. Выяснилось, что никто не знает, в какие сроки предполагается вывести землю из состава лесного фонда.

Заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин пытался рассказать, что сейчас вносятся изменения в генплан, а потом его будут согласовывать с Рослесхозом. Парфенчиков предложил министерствам определить конкретные сроки, связанные с выводом земельного участки из состава лесфонда.

Еще более наглядно «управленческая недостаточность» проявилась на спортивной тематике. В Костомукше на 2021-2023 годы запланировано строительство лыжного биатлонного комплекса и крытого ледового катка. Когда на совещании зашла речь о биатлонном комплексе, то выяснилось, что в карельском правительстве до сих пор не понимают, кто будет его заказчиком: управление капитального строительства (УКС) Карелии или администрация Костомукши. Причем, в отличие от катка, который должен быть построен в 2023 году, биатлонный комплекс планируется сдать в эксплуатацию уже в декабре следующего года.

- Мы сейчас разбираемся, кто заказчик,

- сказал Сергей Новгородов.

Парфенчиков не смог скрыть удивления, заметив, что недавно вопрос уже обсуждался, и была достигнута договоренность, что заказчиком станет муниципалитет. Оказалось, что не все так просто, и прежние договоренности уже не работают.

Заместитель министра строительства Павел Банковский сообщил, что биатлонное стрельбище находится в муниципальной собственности. По его версии, чтобы там что-то строить, сначала нужно передать объект в республиканскую собственность. Исполняющий обязанности руководителя минспорта Антон Чивин объяснил, что в этом случае необходимо менять соглашение с минспортом России, так как деньги выделены управлению капитального строительства.

- Договорились с минстроем, что мы сейчас в ближайшее время планируем заключать дополнительное соглашение о том, чтобы эти денежные средства переоформить. Потребуется для этого внесение изменений в бюджет Республики Карелия,

- бодро отрапортовал Чивин.

Повисло молчание. Парфенчиков стал что-то напевать в микрофон. Со стороны казалось, что губернатор в состоянии отчаяния от управленческих талантов своих подчиненных.

Биатлонный комплекс должен быть построен в декабре 2022 года, а в январе 2021 года не то что подрядчик не определен, нет даже заказчика. И для того чтобы с ним определиться, еще нужно внести изменения в республиканский бюджет! В общем, есть от чего запеть.

Вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник пообещала окончательно определиться к 1 февраля.

- Сейчас проблема в одном – как быстрее. Либо оставлять деньги на республиканском органе власти и через УКС этот объект строить, либо все-таки оставлять на муниципалитете, - сказала Подсадник.

В общем, не исключено, что к 1 февраля "переходящее знамя" по строительству спортивного комплекса вновь окажется в нетвердых республиканских руках. Тем более, что Артур Парфенчиков заметил, что если строительство будет курировать министр строительства Виктор Россыпнов, то ему будет спокойнее.

Честно говоря, легкий ужас охватывает, когда видишь, насколько беспомощно и некомпетентно выглядят руководители органов власти, обсуждая решение важнейших для граждан вопросов. Разговор о социально-экономических перспективах Костомукши лично у меня вызвал состояние депрессии. Я искренне удивляюсь: неужели в карельском правительстве не понимают, как это все выглядит со стороны? Почему демонстрация полной управленческой «импотенции» не приводит к кадровым выводам? Ведь очевидно, что с подобным стилем работы мы так и будем тащиться в хвосте, завидуя регионам, где научились строить дороги, спортивные комплексы, договариваться с энергетиками и предоставлять реальные, а не мнимые преференции бизнесу. Или я не права?..