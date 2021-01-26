В США требуют удалить Telegram из магазинов приложений

Бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг подал в суд штата Калифорнии иск к владельцу Google — холдингу Alphabet, требуя удалить из магазина Google Play мессенджер Telegram, сообщил Bloomberg.

По мнению истца, распространяемая в мессенджере информация способствует «насилию, экстремизму и антисемитизму».

Гинзберг обращает внимание федерального суда Северного округа Калифорнии на беспорядки в Капитолии, предшествовавшие инаугурации Джозефа Байдена, и заявляет, что Telegram использовался для координации насильственных действий.

В середине января Гинзберг подал схожий иск к Apple, потребовав удалить основанный Павлом Дуровым мессенджер из App Store.

Странным образом, мессенджер Telegram стал неугоден властям по обе стороны Атлантического океана. Правда, если в России власти отказались от блокировки Telegram, то в США судьба мессенджера висит на волоске, если иметь в виду недавнюю историю «убийства» мессенджера Parler. // Фото: playground.ru