На Онежской набережной изменится схема движения транспорта

С 9 утра 29 января в Петрозаводске на Онежской набережной запретят остановку транспорта. Это коснется тех участков, рядом с которыми будут работать участники фестиваля снежных и ледовых скульптур в рамках «Гипербореи», сообщает пресс-служба мэрии.

Временные ограничения будут действовать до 8 февраля. Они вводятся для обеспечения безопасности участников фестиваля и предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

В администрации Петрозаводска просят горожан быть бдительными и руководствоваться установленными знаками, а также планировать заранее пути объезда. Фото мэрии Петрозаводска