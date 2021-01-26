Поход в детский магазин превратил петрозаводчанина в миллионера

Удача улыбнулась молодому папе из Карелии, который впервые стал участником лотереи. Алексей Брянцев отправился в один из петрозаводских магазинов детских товаров.

Стоя в очереди, мужчина увидел лотерейные билеты и решил купить сразу десять к новогоднему розыгрышу «Русского лото». В итоге один из купленных билетов оказался выигрышным. Петрозаводчанин выиграл один миллион рублей, сообщает организатор гослотереи.

«Мне захотелось новогоднего чуда, и оно произошло!»

- рассказал петрозаводчанин.

Житель Петрозаводска узнал о победе, когда отдыхал в кругу семьи.

«Крупный выигрыш меня удивил, но отреагировал я спокойно, как и моя семья. Было только обидно, что не 10 миллионов»,

- смеется Алексей Брянцев.

Победитель собирается поучаствовать в благотворительности: часть денег пожертвует в Дом малютки. Остальное потратит на родных. (фото let-us-dream.ru)