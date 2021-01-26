В больницы и поликлиники Карелии поступил 21 автомобиль

В больницы и поликлиники Карелии поступил 21 новый автомобиль. Транспорт куплен на федеральные деньги, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Техника будет использоваться для доставки врачей к пациентам при обслуживании вызовов на дому, для доставки пациентов в больницы, для транспортировки биоматериалов на исследования и т.д. Автопарк медицинских организаций пополнили 6 автомобилей «Лада Гранта», 7 автомобилей «Нива» и 8 автомобилей «УАЗ Патриот».

Так, например, автомобили, поступившие в Межрайонную больницу №1 (Костомукша), будут задействованы в Муезерском районе для выездной работы в отдаленных населенных пунктах. В Лоухи новая машина будет доставлять тесты на коронавирус в петрозаводскую лабораторию, а также будет задействована на обслуживании вызовов. В Сортавальской, Беломорской, Калевальской и Олонецкой ЦРБ автомобили переданы для нужд поликлиник, в том числе участковой службы.

До конца года в республику придет еще 41 автомобиль для системы здравоохранения. Фото Минздрава РК