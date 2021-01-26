В 2021 году увеличился туристический поток абонентов Tele2 в Карелию

Tele2 с помощью технологии big data проанализировала направления поездок клиентов оператора из Карелии в новогодние каникулы 2021 и 2020 года. Абоненты в путешествиях по регионам России на длинных выходных предпочли Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Среди иностранных направлений лидером стала Финляндия. Число абонентов Tele2 из других регионов, посетивших Карелию, увеличилось на 33% по сравнению с новогодними праздниками в 2020 году.

В дни новогодних каникул клиенты Tele2 из Карелии активно путешествовали по России и за ее пределами. Самым популярным внутренним направлением стали соседние Санкт-Петербург и Ленинградская область. На втором месте – Мурманская область. На 3-м, 4-м и 5-м местах рейтинга с небольшим отрывом расположились Московская, Вологодская и Новгородская области. Также в топ-10 попали Тверская, Псковская, Архангельская, Ярославская области. Краснодарский край оказался лишь на 10 позиции. В прошлом году эти же регионы входили в число лидеров среди направлений поездок по России, за исключением Ярославской области.

В 2021 году увеличился туристический поток в Карелию. Число абонентов оператора, посетивших регион, выросло на 33% в сравнении год к году. Гости активно посещали столицу республики – Петрозаводск, а также многочисленные базы отдыха на территории Карелии.

И в 2020, и в 2021 году клиенты Tele2 чаще ездили по России, чем за рубеж. Однако в этом году объем внутреннего туристического потока превысил внешний более чем в 8 раз. Самым популярным заграничным направлением для путешествий в новогодние каникулы стала Финляндия. В топ-5 этого года вошли такие страны, как Великобритания, Дания, Швеция и Испания. Турция оказалась только на 6-й позиции рейтинга. Несмотря на снижение числа туристов, которые выезжали за рубеж, клиенты Tele2 смогли добраться и до экзотических мест. Так, они побывали в Бахрейне и на Каймановых островах.

В этом году в поездках по России клиентам Tele2 понадобилось в 1,5 раза больше мобильного интернета, чем годом ранее, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями и родными. В 2021 году мужчины путешествовали чаще женщин – 52% против 48%. Для объективности оценки в анализе учитывались только те абоненты, которые провели в гостевом регионе или другой стране больше 2 дней.