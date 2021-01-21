Полчеловека на квадратный километр и немного страусов - тоже Карелия

Текст: Антонина Кябелева

21 января глава РК Артур Парфенчиков провел очередное совещание, связанное с социально-экономической ситуацией в карельских районах. На сей раз в режиме видеоконференцсвязи обсудили положение в Калевальском районе. Совещание длилось 5 часов. Это стало уже третьей подобной встречей в январе 2020 года.

Серия многочасовых бесед, парализующих на целый день работу руководителей большинства республиканских министерств и районной администрации, началась с Лоухского района. Затем обсудили пока еще туманные перспективы развития Кемского района. Третьим на очереди оказался Калевальский район, который в 2020 году был включен в Арктическую зону, дающую преференции предпринимателям и гражданам, решившим переселиться в так называемую Карельскую Арктику.

Калевальский район - одна из самых непростых территорий республики. Здесь нет ни железной дороги, ни авиасообщения, ни нормальных дорог, ни крупных предприятий, а плотность населения, отметила глава администрации Калевальского района Валентина Булавцева, составляет полчеловека на квадратный километр. Для того чтобы понять масштабы «бедствия», достаточно сказать, что для района 292 безработных означают 9,1% официального уровня безработицы.

В 2020 году собственные доходы района составили всего 63 миллиона рублей, а финансовая помощь из регионального бюджета – 437 миллионов рублей.

Из девяти населенных пунктов устойчивая сотовая связь есть в семи поселках.

Половина всех вопросов, которые поступили перед совещанием в правительство от жителей Калевальского района, касаются состояния автодорог. Автотранспорт – это единственная ниточка, которая связывает район с внешним миром. Однако ничего утешительного карельский губернатор не смог сообщить. В ближайшие пару лет серьезных средств на ремонт автодорог Калевальского района не предвидится. Единственное, что пообещали в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи, это закрепить технику за калевальским участком Лоухского ДРСУ, которое обслуживает дороги и к работе которого в последнее время у районной администрации и граждан возникло немало претензий. В правительстве пообещали рассмотреть вопрос о передаче уличного освещения вдоль региональной дороги, которая проходит по Калевале, в республиканскую собственность, чтобы решить хотя бы эту проблему.

Как и во многих других лесных территориях, жители Калевальского района испытывают проблемы с приобретением дров. По словам Булавцевой, крупные лесозаготовители, которые активно осваивают лесосеку, не горят желанием снабжать население дровами. В договорах аренды лесных участков такого условия нет. Исполняющий обязанность министра природных ресурсов и экологии РК Алексей Щепин, напротив, утверждает, что арендаторы не против помочь с поставкой дров. В 2020 году, по его словам, население района для собственных нужд получило 4,8 тысячи кубометров древесины. Щепин пообещал до 1 марта помочь районной администрации урегулировать вопрос, связанный с организацией поставки дров тем гражданам, кто не в состоянии самостоятельно заниматься лесозаготовкой.

Но все трудности жителей района меркнут перед теми испытаниями, с которыми сталкиваются пациенты и врачи Калевальской районной больницы. И дело не в отсутствии препаратов, современного оборудования, автотранспорта или обученных специалистов. Хотя с кадрами и здесь очень туго. Новое здание больницы, которое было сдано в эксплуатацию в 2012 году, сляпано так, что его невозможно прогреть.

- За такое строительство нужно отрубать не только руки, но и голову!

- не выдержал главный врач больницы Руслан Сулейманов.

В операционной больницы и ИТАРе во время сильных морозов температура держится не выше 5 градусов тепла!

Главный врач рассказал, что 21 января в Калевале было 25 градусов мороза, а помещение ИТАР тремя обогревателями удалось согреть до 14 градусов тепла. Самое страшное, что даже работы по утеплению фасада здания и замене окон принципиально не изменили ситуацию. Ни в Калевальском районе, ни в карельском правительстве, похоже, не понимают, что делать дальше. Артур Парфенчиков предложил еще раз попытаться утеплить хотя бы отдельные помещения больницы. Он удивился, что история строительства районной больницы не завершилась уголовным делом.

И все же главная проблема Калевальского района – это отсутствие понятных экономических перспектив. Лес вырубается крупными компаниями и вывозится из района, серьезных месторождений природных ресурсов, кроме торфа, в районе нет, сельское хозяйство «в загоне». Парфенчиков вспомнил о страусиной ферме, которая четыре года назад появилась в Калевале.

- Это пока просто ферма для показа. Больше пока ничего,

- сказала Валентина Булавцева.

По ее словам, страусы прекрасно переносят карельскую зиму. Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, к «арктическим» страусам относится скептически. По его мнению, пока это только «забава», которая никакого отношения к сельскому хозяйству не имеет. Он дал понять, что пока ферма не переключится на товарное производство, на гранты от минсельхоза можно не рассчитывать.

В Калевальском районе в настоящий момент рассматривают только два инвестиционных проекта, старт которых намечен на 2021 год. Один из них связан с компанией «Ягоды Карелии», которая пытается получить в Калевальском районе землю, чтобы заниматься растениводством. Руководитель компании Александр Самохвалов, рассказала глава районной администрации, присмотрел себе здание в Калевале, которое он собирается приобрести. Предприниматель хотел бы приобрести в собственность землю. Пока найден участок площадью 334 гектара, хотя Самохвалов просил выделить ему 521 гектар.

Во время совещания упомянули о потенциально конфликтной ситуации из-за распределения земли. Примерно в том же месте на землю претендуют фермеры Новоселовы, которые хотят организовать небольшой цех по переработке молока. Лабинов считает, что сначала нужно выделить землю фермерскому хозяйству и тем самым решить все проблемы.

Интересно, что министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская подчеркнула, что за предоставлением земельного участка обращался Иван Самохвалов. Не исключено, что тем самым она хотела напомнить об уголовной истории трехлетней давности, которая была связана с основателем компании «Ягоды Карелии» Иваном Самохваловым. В 2017 году Костомукшский суд признал Ивана Самохвалова виновным по уголовному делу, связанному с возвратом НДС. Предприниматель отделался штрафом и полностью возместил ущерб государству, но многим запомнилось, что он скрывался за границей и даже был объявлен в международный розыск.

- Я думаю, что никаких отказов не будет, мы участок предоставим и он будет реализовывать свои проекты,

- сказала Свидская.

Фермерам Новоселовым землю для личного подсобного хозяйства в безвозмездное пользование на срок 6 лет предоставят на следующей неделе. Министр сказала, что в ближайшее время подберут еще один земельный участок для фермерского хозяйства.

Ежегодно Калевальский район посещает 2,5 тысячи туристов. В 2020 году, рассказала Булавцева, район посетило очень много неорганизованных туристов. Второй инвестиционный проект связан со строительством в Калевале крупного туристического комплекса для единовременного размещения 500 человек. Планируется строительство гостиницы, туристических изб, коттеджей, арт-парка, бассейна, спорткомплекса. Общий объем инвестиций оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Булавцева намекнула, что речь идет о московском инвесторе, который планирует построить комплексы в 10 регионах страны. Но сама фирма ООО «Красная деревня» была зарегистрирована в Калевале 14 января 2021 года. Скорее всего, выбор Калевалы для места регистрации фирмы связан с преференциями, которые получает бизнес в районах, попавших в Арктическую зону. Официально учредителем и директором ООО «Красная деревня» стал Евгений Куликов, который имеет в Карелии три туристические компании.

Уставной капитал фирмы «Красная деревня» составляет 10 тысяч рублей. Булавцева рассказала, что первых туристов в «Красной Легенде», так решено назвать туристический комплекс, планируют принять уже летом 2021 года. Главное, чтобы этот проект не превратился в очередную легенду. // Фото на главной:http://kalevala.sampo.ru