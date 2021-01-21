21 января 2021, 18:19
Общество

Былины о богатырях Киевской Руси нашли в Карелии

Архаичные пласты фольклора в Карелии сохранили ссыльные, побывавшие здесь в XIX веке

Периферия древней России, каковой всегда являлись Карелия, сумела сохранить забытые центром былины или, как называл их народ, «старины».

Николай I, ссылая неугодных в Карелию, парадоксальным образом обогатил русскую культуру. Монарх позволил ссыльным заглянуть в глубинки карельской территории, и они, будучи просвещёнными¸ интеллигентными людьми XIX века, записали песни и сказки, услышанные от сказителей и воплениц.

В частности, сосланный в Олонецкую губернию выпускник Московского университета Павел Рыбников записал сотни древних текстов, былин, уже утраченных в средней России.

В это же время финский исследователь Элиас Лённрот собирал в Карелии руны, на основе которых написал авторскую поэму «Калевала».

Благодаря ряду просвещенных людей, имевших «чуйку» на необычные формы устного народного творчества, мы сохранили корни нашей культуры. Смотрим видео.

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