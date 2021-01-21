ПФР разъяснил, кто выйдет на пенсию в 2021 году

В России продолжается поэтапное изменение пенсионного возраста. В ПФР разъяснили нюансы. Так, в Карелии в 2021 году пенсионерами станут женщины-северянки, родившиеся в первом полугодии 1970 года и мужчины-северяне, родившиеся в первом полугодии 1965 года.

Женщины, которым в 2021 году исполнится 50 лет, и мужчины, которым исполнится 55 лет, смогут оформить страховую пенсию по старости в 2024 году. Обязательным условием для выхода на пенсию «по северному возрасту» является стаж в местности, приравненной к Крайнему Северу – 20 лет либо в районах Крайнего Севера – 15 лет, страховой стаж: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Для учителей, медицинских и творческих работников, имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости при выработке необходимого стажа профессиональной деятельности, также действует «переходный период».

Выйти на пенсию в 2021 году смогут те у кого пенсионный возраст остался без изменений. К примеру, женщины-северянки, отработавшие необходимый стаж и имеющие двух детей (20 лет страхового стажа и 17 лет стажа в местности, приравненной к Крайнему Северу, либо 12 лет стажа в районе Крайнего Севера).

На социальную пенсию могут претендовать граждане, которые не смогли приобрести необходимое количество пенсионных коэффициентов или стажа для оформления страховой пенсии. Социальная пенсия оформляется на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста для назначения страховой пенсии.

Изменения в пенсионной системе не затрагивают социальную пенсию по инвалидности и по потере кормильца, которые назначаются безотносительно к общеустановленному пенсионному возрасту. Полностью сохраняется право людей, потерявших трудоспособность из-за инвалидности, обратиться за назначением пенсии независимо от возраста. (фото kpfu.ru)