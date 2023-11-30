Жителю Петрозаводска пришлось добиваться выплат с помощью чиновников

Государственная инспекция труда в Карелии восстановила права обиженного работника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, сотрудники госинспекции выяснили, что одна из компаний, работающих в Петрозаводске в сфере строительства, не доплатила своему бывшему сотруднику при его увольнении.

Жителю города помогли специалисты ведомства. Они добились восстановления его прав и выплаты ему всей причитающейся сумму, мужчина получил дополнительно 19 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»