30 ноября 2023, 19:20
Жителю Петрозаводска пришлось добиваться выплат с помощью чиновников
Госинспекция труда добилась восстановления прав работника в карельской столице
Государственная инспекция труда в Карелии восстановила права обиженного работника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, сотрудники госинспекции выяснили, что одна из компаний, работающих в Петрозаводске в сфере строительства, не доплатила своему бывшему сотруднику при его увольнении.
Жителю города помогли специалисты ведомства. Они добились восстановления его прав и выплаты ему всей причитающейся сумму, мужчина получил дополнительно 19 тысяч рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»