Жителю Петрозаводска отказали в кредите, и он пошел на преступление

В полицию Петрозаводска обратились работники магазина, расположенного в крупном торговом центре. Они рассказали, что с витрины пропал дорогой телефон стоимостью 70 тысяч рублей. Пропажу заметили быстро, поскольку такой телефон там стоял в одном экземпляре, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 28-летний молодой человек, который раньше не привлекался к уголовной ответственности. Его вычислили с помощью записей камер наблюдения.

Мужчина признался, что очень хотел приобрести себе такой телефон. Для этого он пытался оформить кредит, но из-за маленького дохода банк ему в этом отказал. Тогда петрозаводчанин зашел в соседний магазин и похитил телефон прямо с витрины.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото fotocdn.net